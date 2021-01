dopo Roma-Spezia, Milan-Atalanta e Udinese-Inter. Al Franchi,. Di fronte c’è la formazione di Giovanni Stroppa,. La squadra viola è tredicesima a 18 punti, il Crotone invece è ultimo in classifica a 12. Con tre punti, la formazione di Stroppa uscirebbe aritmeticamente dalla zona retrocessione. Dirige l’incontro del Franchi l’arbitro Piccinini.- Fiorentina e Crotone si sono incrociate quattro volte in Serie A:- in queste quattro sfide i toscani hanno sempre segnato almeno un gol.: 1-1 nell’ottobre 2016 (reti di Astori e Falcinelli) e 2-0 nel marzo 2018 (reti di Simeone e Chiesa).(21, attualmente è a 18) e lo stesso numero di vittorie (cinque, attualmente è a quattro). È da aprile 2018 che il Crotone non vince una gara in trasferta nel massimo campionato (2-1 in casa dell’Udinese):(solo due). Nelle ultime 10 stagioni di Serie A solo una formazione si è salvata raccogliendo 12 o meno punti (il Crotone ora ne ha 12) nel girone d’andata: il Crotone 2016/17, che al giro di boa ne aveva addirittura solo nove. Solo Cagliari e Crotone (sette ciascuna) hanno subito più gol da fuori area della Fiorentina (sei) in questo campionato; quella viola è anche l’unica, insieme a Spezia e Verona, a non aver ancora trovato gol dalla distanza finora. Il Crotone (otto) è una delle due formazioni (al pari del Parma) che ha realizzato meno gol nei secondi tempi di questo campionato, segue la Fiorentina con 10 reti.