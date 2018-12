Domenica pomeriggio è il turno di un altro derby: la Fiorentina, contro l'Empoli, cerca la scossa. I viola non vincono dallo scorso 30 settembre e nei sette turni intercorsi hanno ottenuto sei pareggi e una sconfitta. Sono ampiamente favoriti, a 1,85, nonostante l'Empoli abbia letteralmente cambiato passo da quando ha ingaggiato Giuseppe Iachini per la panchina: con il nuovo tecnico sono arrivate tre vittorie e un pari. La striscia positiva si allunga con un pari a 3,60 e a 4,25 con un prezioso «2». Con Iachini, inoltre, gli azzurri hanno cominciato a segnare a raffica, nove reti in quattro match. Anche la Fiorentina, nell'ultima gara giocata (3-3 con il Sassuolo), è stata prolifica: Over e Goal trovano spazio sul tabellone SNAI, dati a 1,75 a 1,63.