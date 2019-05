Il finale è da brividi e forse avrà un peso decisivo anche il risultato della partita a San Siro. Fiorentina e Genoa si trovano nell'ultima giornata di campionato per la sfida che vale la salvezza: sulla carta sono i viola a partire meglio per domenica sera, visto il fattore campo dalla loro parte e la possibilità di accontentarsi di un pareggio per rimanere in Serie A. Lo scenario potrebbe essere lo stesso anche per i rossoblù, ma solo a condizione che a Milano l'Empoli (pure in lotta per non retrocedere) perda contro l'Inter. Il gioco di combinazioni spinge gli analisti proprio verso la soluzione di compromesso: sul tabellone 888sport.it la «X» è la prima scelta a 2,35, seguita dall'«1» dei viola (a 2,55) e dal blitz di Prandelli, un colpo da 4,40. Prevedibile il favore netto per l'Under, sul fronte dei gol: visto il peso dell'incontro, i quotisti vanno decisi su una partita con meno di tre reti complessive, in lavagna a 1,65. Maggiore apertura, invece, per un testa a testa da Goal (entrambe a segno), a 1,71. Una previsione confermata anche dal tabellone sul risultato esatto, dove il punteggio favorito è l'1-1 a 4,70.