Fiorentina-Genoa LIVE, le formazioni ufficiali: Comuzzo in panchina, esordio per Cornet

Gudmundsson contro il suo passato, sotto gli occhi dei nuovi acquisti viola Zaniolo e Ndour:, la gara delle 15 nella domenica della 23esima giornata di campionato, mette di fronte i viola usciti dalla crisi dopo la vittoria in casa della Lazio e i tonici rossoblù risollevati da Patrick Vieira. La squadra di Palladino propone oggi per la prima volta la quarta maglia., oggetto di trattativa tra i viola e il Napolicome contro la Lazio: gioca Pongracic con Ranieri. C'è Richardson per via delle assenze di Adli per squalifica e Cataldi per infortunio. Nel Genoa esordio da titolare per, confermato Masini in mediana.

: De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Richardson, Mandragora; Folorunsho, Gudmundsson, Beltran; Kean. All. Palladino.: Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Frendrup, Masini; Cornet, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.