Lariparte per lae lo fa con un anticipo in questo venerdì:. I nerazzurri di Conte vanno a caccia del quinto risultato utile consecutivo e di una vittoria che permetterebbe di portarsi momentaneamente in vetta alla classifica, un punto davanti al Milan; i viola di Prandelli, senza gli, cercano il terzo risultato utile di fila e punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, ora distante cinque lunghezze.- Il bilancio recente è a favore dell'Inter, che non ha perso nessuna delle ultime sette sfide di campionato con la Sampdoria (quattro vittorie, tre pareggi; la Viola però aveva vinto cinque delle sei gare precedenti (un pareggio) a questo parziale. La Fiorentina, poi, cerca di difendere l'imbattibilità casalinga contro i nerazzurri: tre vittorie e tre pareggi nelle ultime sei al Franchi, l'ultimo successo interista in Serie A risale a febbraio 2014. La squadra di Conte invece non subisce gol da tre partite di campionato: nelle ultime tre stagioni, solo una volta l'Inter ha ottenuto una striscia più lunga di clean sheet consecutivi, le ultime quattro partite dell'ultimo campionato.Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di: Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Venuti, Bonaventura, Borja Valero, Amrabat, Biraghi; Eysseric, Vlahovic.: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lukaku.​.