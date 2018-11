È sempre una sfida accesissima, qualunque sia la situazione di classifica delle due. Ad aggiungere mordente al match tra Fiorentina e Juventus quest’anno, ci sarà la voglia di rivalsa di alcuni calciatori in particolare. Di quelli che, per vari motivi, fino a qui hanno deluso le aspettative sotto porta. Tra i viola è impossibile non notare il calo di prestazioni di Giovanni Simeone, 14 gol nella scorsa stagione, solo due fin ora, l’ultimo dei quali datato 19 settembre. Riuscirà il figlio del Cholo a bucare la difesa meno battuta della Serie A? L’impresa è difficile, ma non impossibile, suggeriscono gli analisti Microgame, che offrono a quota 3,75 questa possibilità. In calando anche il trend di Federico Chiesa (2 gol fino a qui, l’ultimo segnato il 22 settembre) per cui tornare in rete, riporta Agipronews, pagherebbe 4,70. Anche sul fronte bianconero, nonostante quello della Juve sia il miglior attacco del campionato, non mancano gli assenti all’appello del gol, oscurati da Cristiano Ronaldo. Uno su tutti Paulo Dybala: appena due reti in campionato (ma in Champions ha timbrato il cartellino volte volte), una miseria rispetto alle 22 realizzate nel precedente torneo. La "Joya" a segno è una scommessa da 2,60. Ha risentito ancora di più del ciclone CR7, Miralem Pjanic, specialista dei calci piazzati ora appannaggio del portoghese: il bosniaco ha segnato solo una rete, il lontano 25 agosto, contro la Lazio. Rivederlo in gol pagherebbe 4,70.