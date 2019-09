Dopo la pausa Nazionale, il campionato ritorna con il big match Fiorentina – Juventus. La squadra di Montella va a caccia di una vittoria che manca addirittura dal 17 febbraio scorso: dopo il ko con il Napoli all’esordio, è arrivata la seconda sconfitta contro il Genoa e quindi zero punti in classifica. Il match con i Campioni d’Italia non sembra l’ideale per un’inversione di rotta, la Juventus si presenta alla sfida forte delle due vittorie con Parma e Napoli ed è nettamente avanti nel pronostico: il successo bianconero, si legge in una nota, si gioca a 1.72, per l’impresa dei toscani si sale a 5.00, il pareggio viaggia a 3.75. Anche gli scommettitori credono negli uomini di Sarri – che al Franchi farà finalmente il suo esordio ufficiale sulla panchina bianconera - il 91% ha scelto il segno 2. Chi non ha mai perso giocando contro la Juventus è il colpo di mercato della viola Ribery che, in 5 gare di Champions contro la Juve, ha collezionato 3 successi e 2 pareggi senza però mai segnare. Il primo gol del francese ai bianconeri, nonchè il primo con la maglia viola, è a 5.00. Tra le fila della Juventus si candida protagonista Cristiano Ronaldo, reduce da cinque reti in due partite nella pausa nazionali: la sua doppietta è a 6.25.