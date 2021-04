Occhi puntati sull'Artemio Franchi, dove in una sfida storicamente infuocata si incrociano corsa Champions League e lotta salvezza. Alle 15 si affrontano Fiorentina e Juventus per la 33esima giornata di Serie A: i viola di Iachini, che contro il Verona hanno ritrovato il successo dopo quattro gare a secco, si trovano a 31 punti, solo 5 di vantaggio sul Cagliari terzultimo e cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione; i bianconeri di Pirlo invece, dopo il 3-1 al Parma, vanno a caccia di una vittoria che permetterebbe di scavalcare momentaneamente il Milan al secondo posto.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Oltre a punti per la salvezza, la Fiorentina è a caccia di una doppia impresa: dopo la vittoria per 3-0 dell'andata, la Viola potrebbe vincere due partite di fila in Serie A contro la Juve per la prima volta dal 1998 e potrebbe anche battere i bianconeri per la seconda volta nella stessa stagione come non accade dal 1968/69. Di contro. c'è da sfatare un tabù: la Fiorentina non segna in casa alla Juve da tre partite. La squadra di Iachini, inoltre, cerca la seconda vittoria di fila dopo il 21 di Verona: sarebbe la prima volta in questo campionato. Per la Juve, invece, c'è da superare il mal da trasferta: solo una vittoria nelle ultime cinque gare esterne, completano due pareggi e due sconfitte. Pirlo punta sui numeri: la sua squadra non ha mai perso due volte contro lo stesso avversario in questa stagione ed è quella ad aver realizzato più gol da cross in questa Serie A (14) e ad averne subiti di meno da questa situazione di gioco (5).



Fischio d'inizio alle 15



FORMAZIONI UFFICIALI



Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Vlahovic, Ribery.



Juve(3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Alex Sandro; Dybala, Ronaldo.



