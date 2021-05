. Una partita da non fallire per entrambe la posizione: i viola, infatti, non sono ancora certi della salvezza e la zona retrocessione dista solo 4 punti. I biancocelesti, invece, coltivano ancora il sogno Champions League: Inzaghi è a -5 da Milan, Juve e Atalanta, ma deve recuperare la sfida contro il Torino. Momenti positivi per entrambe le formazioni: padroni di casa imbattuti da tre turni e reduci da due pareggi, ospiti che viaggiano sulle ali dell'entusiasmo con 7 vittorie nelle ultime 8 uscite in campionato.Non solo la salvezza, Beppe Iachini ha un altro obiettivo: scacciare il tabù Franchi. I viola, infatti, non vincono tra le mura amiche da cinque turni (2 pareggi, 3 sconfitte). Contro avversarie nella parte sinistra della classifica, inoltre, la Fiorentina non ha mai vinto in stagione (3 pareggi, 5 sconfitte). Fari puntati, inevitabilmente, sul duello del gol tra Dusan Vlahovic e Ciro Immobile: il serbo ha segnato in ognuna delle ultime 3 di A ed è a quota 19, gli stessi del bomber biancoceleste. Il bilancio complessivo tra i due club vede 142 incontri: 55 vittorie della Lazio, 42 pareggi e 46 successi viola. Le reti totali sono state 198 per i biancocelesti e 181 per i toscani. Nel computo delle gare giocatesi a Firenze, invece, prevale la Fiorentina: 32 vittorie, 19 sconfitte e 20 pareggi.