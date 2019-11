Terzo anticipo della 14esima giornata di Serie A, dopo il derby Brescia-Atalanta e Genoa-Torino alle 20.45 tocca a Fiorentina e Lecce, che si affrontano al Franchi: la Viola di Montella a 16 punti insegue l'Europa, i pugliesi di Liverani a 11 vogliono allontanarsi dalla zona retrocessione.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Al Franchi sfida tra due squadre che hanno estremamente bisogno di vincere per invertire la tendenza: tre gare senza vittoria per la Firoentina, pari interno col Parma e due sconfitte esterne con Cagliari e Verona; il Lecce addirittura non vince da nove partite, tre sconfitte e cinque pareggi in questo parziale. L'ultimo precedente tra viola e pugliesi sorride ai padroni di casa, 1-0 firmato Cerci nel 2012, ma in casa il bilancio non è favorevole: la Fiorentina ha perso tre delle ultime sei sfide interne contro il Lecce (due vittorie e un pari le altre). La squadra di Montella, inoltre, deve sfatare il tabù neo promosse: solo un punto nelle ultime sei gare senza mai realizzareu n gol. La formazione di Liverani, di contro, ha un buon score in trasferta: otto punti in sette gare esterne, eguagliato il record di punti esterni a questo punto della stagione ottenuto nel 2000/01.



Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Fiorentina-Lecce.



FORMAZIONI UFFICIALI



Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery.



Lecce: Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; La Mantia, Farias.​



