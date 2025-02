Fiorentina-Lecce LIVE, le formazioni ufficiali: fuori Fagioli! Debuttano dal 1' Marì e Ndour, c'è Karlsson

Getty Images

Ladeve vincere, non ha altri risultati nella gara che apre la 27esima giornata di campionato: dopo tre sconfitte consecutive, le ultime due rovinose contro Como in casa e Verona al Bentegodi, il clima attorno al tecnico Raffaele Palladino è sceso sotto il livello di guardia e al Franchi serve l'intera posta contro ilallenato da Marco Giampaolo.Tuttavia, i viola sono flagellati da ben cinque assenze: Richardson per squalifica, Kean, Adli, Colpani e Folorunsho per infortunio. Inoltre, Gudmundsson è rientrato tra i convocati dopo la frattura del coccige rimediata due settimane fa, ma verosimilmente non sarà al cento per cento. Anche il Lecce deve fare i conti con qualche problemino: out Pierotti ed Helgason non al meglio.

Fuori Nicolò Fagioli per la seconda partita di fila, continua ad essere un'alternativa dopo la mancata operazione col Napoli Pietro Comuzzo: nella difesa a tre giocano Pongracic, Marì (al debutto dal 1') e Ranieri, in mezzo Mandragora, Cataldi e Ndour (anche per lui prima da titolare. L'attacco è affidato a Beltran e Zaniolo. Il Lecce sostituisce Pierotti con Karlsson e lancia Berisha in mezzo al campo.

: De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Gosens, Cataldi, Ndour, Mandragora, Dodò; Zaniolo, Beltran. All. Palladino.: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Karlsson, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.