Fiorentina e Milan si affrontano alle 20.45 all'Artemio Franchi per la 25ª giornata di Serie A, in un incrocio fondamentale per le due squadre: i viola di Italiano vogliono dare continuità al trionfo di Verona per allontanarsi dalla parte bassa della classifica; i rossoneri, privi degli squalificati Krunic e Leao, cercano la quarta vittoria consecutiva per rispondere alla Lazio nella lotta Champions League e riprendersi il secondo posto. Il tutto in una giornata particolare che unisce Fiorentina, Milan e Stefano Pioli nel ricordo di Davide Astori, cade oggi il quinto anniversario dalla tragica scomparsa del difensore.



STATISTICHE - Il Milan ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro la Fiorentina e potrebbe registrare una striscia di successi più lunga contro la Viola nella competizione per la prima volta dal periodo 2008-2011 (sette in quel caso). I rossoneri, inoltre, vanno in rete da otto partite consecutive contro la Viola in campionato: soltanto una volta i rossoneri hanno registrato una striscia più lunga in gol contro la Viola nella storia della competizione, 10 di fila tra il 1947 e il 1951. La Fiorentina ha vinto solo tre delle ultime 16 partite interne di Serie A (6 pareggi, 7 sconfitte) contro il Milan, vincendo però il confronto della scorsa stagione (4-3).



Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Fiorentina-Milan.