si affrontano alle 20.45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per la. Un match carico dal punto di vista della classifica (rossoneri a caccia della quarta vittoria consecutiva per consolidare il secondo posto, viola che possono scavalcare il Napoli al settimo posto con una partita in meno, lo scontro diretto con l'Atalanta rinviato), ma soprattutto dal punto di vista emotivo per il ricordo del direttore generale dei gigliati, scomparso lo scorso 19 marzo.Italiano sorprende con Ikoné e Kouame dal 1' con Beltran e Belotti. Pioli risponde con Bennacer in mezzo e Chukwueze alto a destra al posto di Pulisic, in difesa Florenzi a sinistra per lo squalificato Theo Hernandez.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Fiorentina - Milan in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikoné, Beltran, Kouame; Belotti: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.