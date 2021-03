DOPO LA PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO FIRMATO DA ALBERTO CERRUTI

. La squadra di Pioli ha bisogno di rialzarsi dopo le due sconfitte interne rimediate in pochi giorni, quella con il Napoli in campionato e quella contro il Manchester United che ha decretato l'uscita del Diavolo dall'Europa League: il Milan ha bisogno di punti per allungare sulla Juventus (sconfitta in casa dal Benevento) e rispondere all'Atalanta nella corsa Champions League. La squadra di Prandelli, invece, arriva dal netto successo in casa del Benevento e vuole sfruttare i ko di Cagliari, Parma e Crotone per allungare ulteriormente sulla zona retrocessione.- Il bilancio recente sorride al Milan, che ha vinto cinque delle ultime dieci sfide di Serie A con la Fiorentina (tre pareggi, due successi per i viola), che non batte i rossoneri nel girone di ritorno dal 2015 (2-1, reti di Gonzalo Rodriguez, Joaquin e Destro), da allora quattro vittorie per il Milan e un pareggio nella scorsa stagione. Il fattore X è predominante al Franchi, perché tre delle ultime quattro sfide tra Fiorentina e Milan sono terminate in parità (vittoria rossonera l'altra partita, ultimo successo casalingo della Viola ad agosto 2015, 2-0 firmato da Marcos Alonso e Ilicic).Fischio d'inizio ore 18, su Calciomercato.com la diretta di