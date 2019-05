. Al Franchi alle 20.30 la squadra di Gattuso affronta quella dell’ex allenatore rossonero Montella.(4-1 contro la Spal), dopo sono arrivati 6 pareggi e 6 sconfitte (esclusa quella in Coppa Italia contro l’Atalanta). Il Milan ha vinto l’ultima sfida col Bologna dopo le partite perse con Torino e Lazio (in Coppa Italia). Nella Fiorentina, fuori per infortunio Pezzella e Pjaca e per squalifica Veretout. Nel Milan, out lo squalificato Paquetá (stagione finita per lui) oltre agli infortunati Strinic, Caldara, Bonaventura e Calabria.- Queste le statistiche fornite da Opta per il match: la Fiorentina ha vinto il match d’andata contro il Milan: è dal 2000/01 che la squadra viola non ottiene due successi nello stesso campionato contro i rossoneri.: in questo parziale quattro pareggi e due successi viola. La Fiorentina (cinque pareggi e sei sconfitte nelle ultime 11 giornate) non rimaneva senza vittorie per 11 partite consecutive in un singolo campionato di Serie A dalla stagione 1989/90: in quel caso arrivò a 12.e in tutte le ultime sette partite fuori casa ha concesso almeno un gol. Due delle ultime tre reti del Milan in campionato sono arrivate con giocatori subentrati dalla panchina: i rossoneri avevano realizzato con subentranti solo una delle precedenti 46 reti in A.e le sue squadre in questo parziale hanno realizzato solamente due gol. La Fiorentina non ha ancora vinto in casa in campionato nel 2019: sei pareggi e due sconfitte nel periodo per i viola, che non hanno nemmeno segnato nelle ultime tre gare interne. Federico Chiesa ha partecipato attivamente a tre degli ultimi quattro gol della Fiorentina al Milan in Serie A: un gol e due assist vincenti. L’attaccante del Milan Krzysztof Piatek ha effettuato solo due tiri nello specchio negli ultimi 292 minuti di campionato (quattro partite e zero gol), ne aveva effettuati sei (con due gol) nei precedenti 270. Da inizio aprile in poi, Muriel, Simeone e Chiesa hanno effettuato insieme 44 conclusioni in campionato per la Fiorentina, senza segnare alcun gol.- Lafont; Laurini, Milenkovic, Hugo, Biraghi; Dabo, Fernandes, Benassi; Mirallas, Muriel, Chiesa.- Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.sarà trasmessa alle 20.30 in