Stefano Pioli avrà sicuramente un tuffo al cuore quando sabato sera entrerà al Franchi. Lui che ha allenato i viola per due stagioni e che ne è stato il capitano da calciatore, torna nel suo stadio alla guida del Milan a caccia del piazzamento che porta in Europa. La sfida al suo passato, secondo i betting analyst, sarà tutt’altro che semplice visto che le quote sono in equilibrio quasi perfetto: un successo rossonero è dato a 2,60 rispetto al 2,70 dei viola. La divisione della posta, invece, è quotata a 3,20. La grande incertezza sul risultato della sfida è evidente anche nelle previsioni su Under e Over, entrambi a 1,83. La conseguenza è che il risultato più probabile è l'1-1, che pagherebbe cinque volte e mezzo la posta. Ibrahimovic e Rebic sfidano il duo viola Chiesa-Vlahovic: per entrambi il gol è dato a 2,20.