Il Napoli deve digerire in fretta la sconfitta interna contro lo Spartak Mosca rimediata in Europa League: domenica, in casa della Fiorentina, è chiamato a difendere il suo primato in classifica, centrando la settima vittoria consecutiva. Obiettivo alla portata, secondo gli esperti che vedono il successo partenopeo come il risultato più probabile, a 1,95. La è apparsa in gran forma in questo avvio di stagione, ma stavolta il match è complicato: il successo viola si gioca a 4,00 mentre scende a 3,60 l’ipotesi pareggio. Squadre votate all’attacco grazie a due tecnici, Spalletti e Italiano, amanti del gioco offensivo. Premesse che rafforzano l’opzione Over, proposta a 1,73 contro il 2,12 dell’Under. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole position c’è l’1-1 in quota a 6,75 mentre un clamoroso tris del Napoli, reduce da due 0-4 esterni consecutivi, si gioca a 31. L’ultima vittoria viola in casa contro gli azzurri è datata aprile 2018 con un secco 3-0, il repeat di quell’exploit vale addirittura 46 volte la posta.