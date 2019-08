Dopo il primo anticipo tra Parma e Juventus scendono in campo Fiorentina e Napoli alle 20.45. Al Franchi si affrontano la squadra di Montella e quella di Ancelotti per la seconda sfida della nuova Serie A. L'allenatore viola ha tutti gli effettivi a disposizione, compreso l'ultimo acquisto Franck Ribery. Grande curiosità per la prima di Federico Chiesa davanti ai suoi tifosi dopo la travagliata estate. Nel Napoli, invece, manca per infortunio Arek Milik, non convocato per la sfida.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



FIORENTINA – Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Sottil, Vlahovic, Chiesa.



NAPOLI – ​Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens.​



STATISTICHE - Di seguito le statistiche Opta per il match: ​sia Fiorentina che Napoli hanno tenuto la porta inviolata in tre degli ultimi quattro incroci in Serie A: nel parziale un successo per parte e due pareggi. È dal 1950 che il Napoli non batte la Fiorentina all’esordio in un campionato di Serie A: da allora due vittorie Viola e un pareggio nel match più recente del 2010. Il Napoli ha ottenuto un solo punto nelle tre partite di esordio stagionale di Serie A disputate in Toscana: un pareggio in casa della Fiorentina nel 2010, due sconfitte con i Viola nel 1971 e nel 1983. Cinque delle ultime 10 sfide tra Napoli e Fiorentina al Franchi in Serie A sono terminate in pareggio: nel parziale un solo successo Viola (3-0 nel 2018). Il Napoli ha sempre segnato nelle ultime 11 partite di esordio stagionale in campionato, con un parziale di 25 gol realizzati: per i partenopei sei vittorie, tre pareggi e due sconfitte. La Fiorentina non pareggia alla prima giornata di Serie A dal 2010, proprio contro il Napoli: da allora per i viola cinque vittorie e tre sconfitte. Vincenzo Montella ha perso tutte le ultime sei sfide di Serie A contro il Napoli: in generale per l’attuale allenatore della Fiorentina due vittorie, due pareggi e otto sconfitte. Il Napoli è l'avversaria contro cui Federico Chiesa ha tentato più conclusioni senza mai trovare il gol in Serie A (17 tiri, nessuna rete). Lorenzo Insigne potrebbe superare Christian Maggio per numero di presenze in Serie A con il Napoli (entrambi a 233) - per l'attaccante dei partenopei tre reti nelle ultime cinque sfide di campionato con la Viola. Il primo gol in Serie A dell’attaccante del Napoli Dries Mertens è arrivato all’Artemio Franchi contro la Fiorentina, nell’ottobre 2013.