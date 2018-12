La Fiorentina ha ritrovato il successo e dopo due vittorie consecutive è di nuovo proiettata verso la zona Europa League, ora distante solo un punto. Nel "boxing day" della Serie A, dunque, i viola hanno l'occasione di proseguire il trend positivo contro il Parma, e magari entrare tra le prime sei se la Samp stecca col Chievo. La squadra di Pioli, vista la buona forma, può contare sull'appoggio degli analisti Microgame, che la danno come nettamente favorita, a 1,60 appena. Si punta a 3,90 sul pareggio, mentre il successo del Parma è dato a 5,85. Per la cronaca, i gialloblu non vincono a Franchi dal 2009, allora conquistarono i tre punti con un 2-3. risultato che replicato domani pagherebbe 60 volte la scommessa. I trend attuali delle due formazioni, però, non si sposano bene con questa possibilità: la Fiorentina subisce pochi gol in casa (7 fino a ora) il Parma ne segna pochi fuori (7 anche per i gialloblu): una partita da Under, quindi con meno di tre gol complessivi, vale 1,87.