I recuperi della 20esima giornata di Serie A si giocano quasi tutti nella giornata di oggi: si parte con, gara che i viola non possono sbagliare dopo l'inaspettata sconfitta di Salerno. I friulani, già salvi e orfani di Beto, arrivano a Firenze per confermare le buone impressioni che stanno arrivando in questo finale di campionato. Calcio d'inizio alle ore 18.(4-3-3) - Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Piatek, Sottil. All. Italiano(3-5-2) - Silvestri; Becao, Pablo Mari, Zeegelaar; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. All. Cioffi