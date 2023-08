Il programma della seconda giornata del campionato di Serie A inizia anche dalla sfida dello "Stirpe" tra Frosinone ed Atalanta. L'occasione per i ciociari di riscattare la sconfitta all'esordio contro il Napoli e provare a collezionare i primi punti della stagione, la voglia di ottenere conferme per gli uomini di Gasperini dopo il successo al debutto sul campo del Sassuolo. Occhi puntati in particolare su De Ketelaere che, dopo la rete alla prima ufficiale con la formazione nerazzurra, vuole proseguire il suo percorso di redenzione dopo la deludente parentesi con la maglia del Milan. Calcio di inizio alle 18.30.