Serie A: Frosinone e Udinese vedono la salvezza, i bookie scommettono sulla retrocessione dell’Empoli

12 minuti fa



Tre squadre in due punti, due posti in palio per la salvezza a una giornata al termine della Serie A. Questo il quadro a 90 minuti dal termine che vede ancora in gioco Frosinone, Udinese ed Empoli. I ciociari, sedicesimi in classifica a quota 35, sono i favoriti per il mantenimento della categoria secondo gli analisti : la loro discesa in Serie B è infatti quotata fra 5,50 e 6. Gli uomini di Di Francesco hanno il proprio destino nelle loro mani: basterà infatti non perdere nello scontro diretto decisivo dello Stirpe proprio contro i friulani, diciassettesimi a un punto di distanza. I ragazzi di Cannavaro, dati in serie cadetta a 2,50, con una vittoria contro i ciociari saranno salvi senza dover aspettare il finale del Castellani, dove andrà in scena l’altra sfida decisiva tra l’Empoli, attualmente terzultimo, e una Roma ormai matematicamente sesta. Nonostante i toscani abbiano la salvezza a tre punti di distanza, per i bookmaker gli uomini di Nicola sono i candidati numero uno alla retrocessione, fissata a 1,90 volte la posta.