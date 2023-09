Ultime partite di questa 6ª giornata di Serie A. In attesa di Genoa-Roma, alle 18.30 vanno in scena altri due match, a partire da Frosinone-Fiorentina. La formazione di Di Francesco vuole proseguire con il suo ottimo avvio di stagione, provando a prolungare l’attuale sequenza di quattro match consecutivi da imbattuti. Un successo trascinerebbe i ciociari in piena zona Europa. Di contro, a Fiorentina di Vincenzo Italiano, alla terza trasferta consecutiva (compresa quella di Conference League) tenterà l’aggancio alla Juventus e al 3° posto in classifica.



I PRECEDENTI - I precedenti in partite ufficiali tra Frosinone e Fiorentina sono soltanto 4, in tutta la loro storia, con una vittoria del Frosinone, una della Fiorentina e 2 pareggi. Uno solo invece l’incrocio in carriera fra gli allenatori, il 29 novembre 2020 quando il Cagliari di Di Francesco e lo Spezia di Italiano pareggiarono 2-2.