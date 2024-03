Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Derby laziale tra due squadre in notevole difficoltà, quello che va in scena allo Stirpe ditra i giallazzurri di Eusebio Di Francesco e latenuta assieme da Giovanni Martusciello in attesa dell'ufficialità di Igor Tudor dopo le dimissioni dell'ex tecnico Maurizio Sarri. Per i biancocelesti rimane una stagione quasi senza obiettivi, l'unico è la Coppa Italia con la semifinale da giocare contro la Juventus, mentre il Frosinone, dopo la partita persa clamorosamente contro il Sassuolo sbagliando un rigore nel finale, ha un bisogno disperato di punti.Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Lirola; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Cheddira, Gelli. All. Di Francesco.Mandas. Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Martusciello.: Rapuano