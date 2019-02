Ha sempre vinto nei tre precedenti contro il Frosinone e in quota il poker è a un passo. Fiducia all'unanimità per la Roma da parte di betting analyst e scommettitori: per l'anticipo di domani sera allo Stirpe, il «2» giallorosso viaggia a 1,50 su 888sport.it e con il 90% delle preferenze.Poche le speranze concesse ai gialloazzurri, dati a 6,10 (con appena il 4% delle scelte) e anche il pareggio è a un sostanzioso 4,70 (6%). I precedenti d'altronde parlano chiaro: nelle tre sfide disputate fino a oggi, il Frosinone è andato a segno una sola volta contro la Roma e riuscirci stavolta sarebbe un traguardo a 1,46.Più in generale i quotisti si aspettano una partita ricca di gol, visto l'Over a 1,52, mentre sul tabellone del risultato esatto spicca l'1-2 a 8,00. Quota "calda", infine, per un calcio di rigore (sarebbe il primo nei confronti diretti tra le due squadre), che indipendentemente dalla squadra a cui verrebbe assegnato si gioca a 3,00.