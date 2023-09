La terza giornata di Serie A coincide anche con la prima pausa e, conseguentemente, con l’esordio della nuova Italia di Luciano Spalletti. I campioni d’Italia del Napoli, a punteggio pieno, ospitano una Lazio bisognosa di fare risultato dopo le due sconfitte inziali. Partita molto sentita da parte di Rudi Garcia, imbattuto con i biancocelesti in campionato ai tempi della Roma: per lui sarà un derby. Gli esperti vedono il Napoli favoritissimo a 1,65 contro il 5,25 della Lazio mentre si scende a 3,90 per il pareggio. Garcia e Sarri fanno del gioco offensivo il loro marchio di fabbrica, normale quindi che la Combo Goal + Over 2,5, offerta a 2,10, sia nelle corde della sfida. Proprio i due mister dovranno frenare il loro ardore: l’ammonizione per il tecnico francese è data a 5,00, quella del mister toscano a 3,00. Lo scorso anno a decidere la sfida del Maradona fu un gol da fuori area, ipotesi oggi offerta a 3,25. Tantissimi i protagonisti, a cominciare dai due bomber, Victor Osimhen e Ciro Immobile: la rete del numero 9 del Napoli si gioca a 2,00, quella del capitano della Lazio a 3,50. Ma chi potrà essere di supporto ai due cannonieri? Kvaratskhelia, assist a 3,00, per i padroni di casa e Zaccagni, a 6,00, per gli ospiti proveranno a innescare i propri compagni di squadra. Il terzo big match di giornata, dopo la sfida del Maradona e Roma-Milan di questa sera, si gioca a San Siro dove l’Inter riceve la Fiorentina. I nerazzurri, secondo gli esperti Sisal, vedono i tre punti a 1,65 rispetto al 5,25 della Viola con il pareggio che si gioca a 3,90. I toscani sognano di ripetere il blitz della passata annata quando si imposero per 1-0: lo stesso risultato esatto si gioca a 7,25 per i padroni di casa mentre pagherebbe 15 volte la posta per la formazione di Italiano. Difficilmente i due portieri usciranno imbattuti dal Meazza motivo per cui il Goal, a 1,75, si fa preferire leggermente al No Goal, dato a 2,00. Attenzione poi alle deviazioni fortuite in area visto che un autogoal è in quota a 9,00. Leader tecnico ed emotivo, Lautaro Martínez, con la fascia al braccio di capitano, ha preso ancora di più per mano l’Inter. Il Toro, a segno nelle prime due giornate, sogna di ripetersi, impresa alla portata essendo offerta a 2,25. Cerca di sbloccarsi anche Marcus Thuram il cui primo gol con la maglia nerazzurra si gioca a 2,50. La Fiorentina ha in Nico González il suo faro: il numero 10 della Viola è partito fortissimo, 4 gol in altrettante partite tra campionato e coppa. La quinta marcatura stagione è data a 4,00. La Juventus, vincente a 1,67, vola a Empoli, offerto a 5,00, ancora fermo a quota zero. L’Atalanta, tre punti a 1,60, vuole riscattare la sconfitta di Frosinone contro il Monza, il cui blitz è offerto a 5,25.