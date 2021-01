Da una parte una squadra in crescita dopo l’arrivo (l’ennesimo) di Davide Ballardini, dall’altra una che deve ritrovarsi per allontanare le zone calde di bassa classifica. La 19ª giornata di Serie A mette di fronte Genoa e Cagliari, con i liguri favoriti nella sfida in programma domenica alle ore 15. Il successo casalingo si gioca infatti a 2,25, contro il 3,20 degli uomini di Di Francesco.

Difficile, secondo i betting analyst, il segno «X» che pagherebbe 3,55 volte la posta. A confermare le quote è anche il poco invidiabile ruolino di marcia del Cagliari nelle sfide contro il Genoa disputate a Marassi. Negli ultimi 5 confronti, infatti, gli isolani hanno raccolto 4 sconfitte ed un solo pareggio. L’ultima vittoria risale a 6 anni fa: 1-2 grazie alle reti di Marco Sau e Victor Ibarbo. Un nuovo successo con identico risultato per il Cagliari è offerto a 10,50, mentre il pareggio per 1-1 sembra più abbordabile a 6,50. I bookmaker, inoltre, prevedono una partita ricca di gol, visto che si sfidano due delle difese più battute del campionato. L’Over si gioca quindi a 1,85, contro l’Under che è in lavagna a 2,00.