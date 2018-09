I precedenti premiano nettamente il Bologna, che ha perso solo due volte nei dieci incontri disputati con il Genoa dal 2013 a oggi. Stavolta, però, la squadra di Inzaghi dovrà fare i conti con un avvio di campionato da dimenticare, con un solo punto conquistato in tre partite, ma senza segnare nemmeno un gol. Al Ferraris ci sarà un Genoa pure ferito dopo il 3-5 incassato dal Sassuolo, ma che recupera pezzi importanti come Romulo, Spolli e Sandro. Sul tabellone 888sport.it è dunque la squadra di Ballardini a prendersi il vantaggio per la partita di domenica, con l’«1» favorito a 1,95 e scelto nel 50% delle delle giocate. Solo il 20% ha puntato sul «2», in quota a 4,40, mentre il pareggio vale 3,30 e ha ottenuto il 30% delle preferenze. Fortissima la tendenza Under negli scontri diretti tra le due squadre: l’esito “basso” è arrivato negli ultimi dieci incontri disputati e un’altra partita con meno di tre reti complessive è offerta a 1,58. Al Bologna, però, toccherà almeno rompere il digiuno di gol: almeno una rete al Genoa, la prima in campionato, si gioca a 1,61.