Genoa e Verona sono più o meno a metà classifica in campionato, ma le loro difese sono tra le più blindate della Serie A: in vista dello scontro diretto di sabato prossimo a Marassi, la squadra di Juric è la terza meno battuta, con 24 reti incassate, sette meno dei liguri, che però con Ballardini hanno chiuso le porte, visto che nelle ultime sei partite hanno subìto una sola rete. Dati che non possono non influire sulle valutazioni dei bookmaker, per esempio nella preferenza accordata all’Under, dato a 1,73, mentre l’Over sale a 2,12. Lo stesso risultato dell’andata, ovvero lo 0-0, figura a 8,50, una quota ampiamente sotto la media, dato che il risultato a reti bianche di solito vale oltre 10 volte la giocata. Il Genoa ha vinto 4 delle ultime 6 partite giocate, un rendimento che annulla il peso degli 8 punti di svantaggio dai veneti. Il pronostico è quindi rossoblù, anche se di poco: l’«1» è a 2,80, il «2» del Verona è dato a 2,85.