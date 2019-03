È imbattuto da cinque giornate e da inizio anno ha perso solo contro il Milan. L'inizio del 2019 premia il Genoa nelle preferenze dei betting analyst e degli scommettitori: in vista della sfida di domenica contro il Frosinone, i rossoblù fanno il pieno di consensi, con l'«1» offerto a 1,65 sul tabellone 888sport.it. Nette anche le scelte di chi ha puntato sull'incontro, con l'80% delle giocate andato su Prandelli e i suoi; il Frosinone risponde con un bilancio piuttosto povero sul fronte vittorie, appena tre, ma conquistate tutte in trasferta. Il blitz al Ferraris pagherebbe 6,00 (con il 5%), mentre il pareggio è offerto a 3,70 (15%). Quattro degli ultimi cinque precedenti tra le due squadre sono finiti in Over, esito in primo piano anche stavolta vista la difesa dei gialloazzurri, la peggiore del campionato: una partita da almeno tre reti complessive pagherebbe 2,04 e si scende a 1,95 per il Goal (entrambe le squadre a segno). Cinque mesi fa, nel testa a testa finito 2-1 per il Genoa, il Frosinone andrò a segno grazie al rigore siglato da Ciano: un altro gol su penalty per i ciociari pagherebbe 10,00, mentre è a 6,00 il tiro dagli undici metri realizzato dai rossoblù.