Tre vittorie negli ultimi tre confronti diretti, con 13 gol realizzati e nessuno subìto. Premesse ideali per l'Inter in vista del testa a testa al Ferraris contro il Genoa, fondamentale per la rincorsa al secondo posto. Anche le previsioni dei betting analyst per la sfida di sabato sono nette, visto l'«1,67» offerto sul blitz nerazzurro, eppure potrebbero essere i rossoblù ad avere migliori motivazioni. Nicola e i suoi, quartultimi a +4 sulla zona retrocessione, vanno a caccia di preziosi punti salvezza dopo le due importantissime vittorie conquistate contro Lecce (rivale diretta per la permanenza in A) e nel derby contro la Sampdoria. Il colpo del Genoa stavolta pagherebbe 5 volte la posta, per il pareggio si scende a 4,15. Primo compito dei rossoblù sarà quello di interrompere il lungo digiuno di gol contro la squadra di Conte, obiettivo alla portata secondo i quotisti che danno il gol della squadra di casa a 1,38. Più in generale gli esperti si aspettano una partita "vivace" sottoporta, con l'Over (almeno tre reti complessive) in prima linea a 1,57. Il pericolo più grande per il Genoa sarà ancora una volta Lukaku, autore di una doppietta nella partita di andata: il belga ancora a segno è una scommessa a 1,80.