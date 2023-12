Di seguito, tutti gli episodi dubbi dell'anticipo della sedicesima di Serie A fra Genoa e Juventus.



GENOA – JUVENTUS Venerdì 15/12 h.20.45



Arbitro: Massa

Assistenti: Colarossi - Mokhtar

Quarto ufficiale: Colombo

VAR: Fabbri

AVAR: Abbattista



27' - CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS - Errore di Badelj che si fa rubare il pallone da Vlahovic. Passaggio immediato del serbo per Chiesa, che supera in dribbling Martinez che non può fare altro che stenderlo in piena area di rigore. Nessun dubbio per Massa che indica immediatamente il dischetto



23' - Contatto tra Cambiaso e Vasquez in area da rigore, con l'esterno bianconero che è scivolato, causando la caduta del proprio avversario. Forti proteste da parte del tifo genoano, ma per l'arbitro Massa non ci sono gli estremi per segnalare il penalty.