Dopo la sfida della Lazio a Torino, è il turno della Juve. Alle 21.45, i bianconeri scendono in campo a Marassi per affrontare il Genoa: Sarri è chiamato a dare continuità alle due vittorie contro Bologna e Lecce, mentre i padroni di casa inseguono ancora il primo successo dopo la ripresa post-lockdown. Nelle ultime due gare, infatti, sono arrivati il ko con il Parma e il pareggio di Brescia: la situazione in classifica è tutt'altro che rosea (+1 sulla zona retrocessione). Gli ospiti devono rinunciare ancora a Giorgio Chiellini, non convocato: c'è, invece, Miralem Pjanic, fresco di firma con il Barcellona per la prossima stagione.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Bestia nera bianconera per il Genoa: la Juve è la squadra contro cui i rossoblù hanno perso più partite, 63. Tuttavia, dal 2016/2017, il Grifone ha trovato due volte il successo: nello stesso periodo, nessuna squadra di Serie A è riuscita a fare meglio. Sono 52 i precedenti in Liguria: 19 vittorie per i padroni di casa, 11 pareggi e 22 successi esterni.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



GENOA: Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Behrami, Cassata, Schone, Sturaro; Favilli, Pinamonti



JUVE: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo



Fischio d'inizio alle 21.45, su Calciomercato.com la diretta di Genoa-Juve.



