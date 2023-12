Pronti via e si parte subito una grande sfida che apre la 16ª giornata di Serie A. Il Genoa di Alberto Gilardino, alle ore 20.45, ospita la Juventus di Massimiliano Allegri. Nuova occasione di sorpasso per i bianconeri, in attesa dell’Inter domenica sera, che, vincendo, si proietterebbero al 1° posto in solitaria per 48 ore. Di contro, i rossoblù di Genova, reduci da un solo punto nelle ultime 3 partite, cercano di scalare la classifica e di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Rabiot non è neanche in panchina a causa di un pestone rimediato contro il Napoli che dà ancora dolore, evidentemente troppo. Al suo posto gioca Miretti.