ALLA FINE DELLA PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO DI GIANCARLO PADOVAN

Acquisito il primo posto nel girone di Champions League con il successo in casa del Barcellona, lasi rituffa sulla Serie A per l'undicesima giornata:, terz'ultimo in classifica. La squadra di Pirlo, ancora imbattuta in campionato (come Milan in Italia, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Wolfsburg all'estero), cerca un successo per tenere il passo di Inter e Napoli; i rossoblù di Maran, invece, danno la caccia a una vittoria che manca dalla prima giornata di campionato contro il Crotone.- E le statistiche non sorridono al Genoa:(64 su 106)(206). Lo Stadio Luigi Ferraris evoca brutti ricordi alla Vecchia Signora, dal 2011/12 ad oggi è la struttura in cui i bianconeri hanno perso più partite in trasferta in campionato (3 contro il Genoa, 3 contro la Sampdoria), ma, mai arrivato a cinque ko interni consecutivi nella sua storia. La Juve è la squadra che ha subito meno tiri in porta nei top 5 campionati europei (23) e quella che in media gioca più palloni nell'area avversaria in Serie A (31,7 a partita), il Genoa invece è penultimo in questa graduatoria (15) e ha eguagliato la sua peggior partenza nell'era dei tre punti a vittoria in campionato (6 punti dopo 10 giornate come nel 2017/18, chiuse al 12esimo posto).Fischio d'inizio alle 18, su Calciomercato.com la diretta di