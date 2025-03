Getty Images

La 29esima giornata di Serie A si apre allo stadio Luigi Ferraris di Genova, dove ildi Patrick Vieira prova a consolidare un tranquillo finale di stagione ospitando il più pericolantedi Marco Giampaolo, reduce dalla pazza rimonta subita dal Milan al Via del Mare, da 2-0 a 3-2.Squadre separate da sette punti in classifica, 32 per i rossoblù e 25 per i giallorossi, che non vincono dal 31 gennaio a Parma. Nonostante i due pareggi consecutivi con Empoli e Cagliari e gli infortuni di Messias, Cornet ed Ekuban nel reparto offensivo, i liguri approcciano meglio dei pugliesi a livello di momento.

Vieira lancia Malinovskyi dal 1': è la prima da titolare dopo il rientro dal lungo infortunio patito dall'ucraino in autunno contro il Venezia. Il Lecce conferma Helgason, dietro Krstovic con Pierotti e Tete Morente sulle fasce.GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovsky, Miretti; Pinamonti. Allenatore: Patrick Vieira

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Tete Morente, Krstovic, Perotti. Allenatore: Marco Giampaolo