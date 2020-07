Snodo cruciale al Ferraris, dove domenica sera il Genoa ospiterà il Lecce per una partita forse decisiva per la lotta salvezza. Sono i rossoblù, pur con il brutto ko con il Torino alle spalle, a conquistare le preferenze di betting analyst e scommettitori, complice la lunga imbattibilità (nove partite) contro i salentini: Nicola e i suoi difendono il punto di vantaggio in classifica e partono a 1,90 sul tabellone, con il 60% di preferenze. In salita il cammino della squadra di Liverani, ancora bloccata al terzultimo posto proprio dietro gli avversari. Il blitz giallorosso pagherebbe 3,90 (con il 20% delle scelte), così come il pareggio. Gli ultimi quattro confronti tra le due squadre sono finiti in Over e in tre occasioni è arrivato anche il Goal: anche stavolta la possibilità di una partita con almeno tre reti complessive è favorita a 1,63 (Under a 2,28), mentre l'opzione su entrambe le squadre a segno vale 1,56 (No Goal a 2,38). All'andata, chiusa sul 2-2, il Genoa beneficiò di un rigore realizzato a fine primo tempo: un altro rigore dei rossoblù dagli 11 metri pagherebbe 4,20, un penalty vincente del Lecce è invece dato a 5,50.