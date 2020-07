Luci al Ferraris, si gioca un match delicato: alle 19.30 Genoa e Napoli si affrontano in una partita chiave per le ambizioni di salvezza dei rossoblù, senza vittoria nelle ultime quattro partite e ora terzultimi scavalcati dal Lecce (che ha battuto la Lazio). La squadra di Gattuso, che nell'ultimo turno ha ritrovato il successo contro la Roma, è ora appaiata ai giallorossi al sesto posto, a quota 48 punti.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Il bilancio nei 95 precenti in Serie A è in favore degli azzurri (35 vittorie, 34 pareggi e 25 sconfitte), che non perdono in campionato contro il Genoa da gennaio 2012 (10 vittorie, 5 pareggi). E le mura amiche del Ferraris non aiutano: nelle ultime sette partite in casa, i liguri non hanno mai battuto il Napoli (5 sconfitte, 2 pareggi). La formazione di Nicola, inoltre, ha perso tutte le ultime tre gare interne di questo campionato.



Fischio d'inizio ore 19.30, su Calciomercato.com la diretta di Genoa-Napoli.





RIMANETE COLLEGATI AL TERMINE DELLA PARTITA PER LEGGERE IL PEZZO PER 100ESIMO MINUTO DI NICOLA BALICE!