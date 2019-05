Nella 35esima giornata di Serie A il Genoa cerca tre punti che potrebbero valere la salvezza matematica, la Roma invece vuole proseguire la striscia positiva con cui si è rimessa in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Nella valutazione sulla gara di Marassi pesano di più le motivazioni dei giallorossi, che partono da favoriti secondo gli analisti 888sport.it: il loro successo si gioca a 2,00, contro il 3,85 sul successo dei padroni di casa. Il divario tra le due formazioni è analogo nelle preferenze degli scommettitori: poco più della metà ha scelto il «2» (che ha raccolto il 51% delle giocate), molti meno quelli che hanno dato fiducia alla squadra di Prandelli: il 20% esatto. Attira leggermente di più il pareggio (dato a 3,55), che ha catalizzato il 29% delle puntate, magari anche per una questione di grandi numeri: Genoa e Roma hanno pareggiato soltanto una delle ultime 13 partite di Serie A giocate al Ferraris, ossia quella della gara d'andata nella scorsa stagione, finita 1-1. Lo stesso finale nella partita di domenica è proposto a 6,50. Tra i risultati esatti c'è però da tenere d'occhio anche il 3-2: con questo punteggio, sempre a favore dei giallorossi, sono terminati tre degli ultimi sei confronti diretti. In lavagna scommesse il 2-3 vale 21 volte la posta