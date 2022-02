Una sfida da non fallire per entrambe le squadre quella che andrà in scena domenica pomeriggio al “Ferraris” tra Genoa e Salernitana, ultime due della classifica di Serie A. Il Genoa, con l’arrivo del nuovo tecnico Blessin, sembra aver cambiato leggermente marcia, ottenendo due pari consecutivi per 0-0 nelle prime uscite, ma per riuscire a scalare posizioni in classifica serve quel successo interno mai arrivato finora in stagione. Per gli esperti potrebbe essere questa l’occasione giusta, in quota a 1,85 contro il 4,50 di una Salernitana rivoluzionata durante il calciomercato invernale e reduce da un pari interno con qualche rammarico contro lo Spezia. Il segno «X», invece, si gioca a 3,60. Il confronto tra i due peggiori attacchi del campionato e l’alta posta in palio fanno propendere i bookie per un match bloccato con l’Under 2.5 a 1,85 leggermente avanti all’Over 2.5 offerto da 888 a 1,95. In pole position per il risultato esatto c’è invece l’1-1 a 6,75 davanti all’1-0 proposto a 7. Vale 21 volte la posta un colpo esterno per 0-2 dei campani. I rossoblù, per risollevare le sorti di una stagione finora negativa, si affidano al loro capocannoniere Mattia Destro in quota a 5,10 come primo marcatore del match mentre Colantuono punta tutto su Verdi, autore di una doppietta nell’esordio in granata con rete inaugurale messa a segno dopo 3 minuti: una replica dell’ex Torino vale 10 volte la posta, stessa quota del suo compagno di reparto Franck Ribery, ancora a caccia del primo gol stagionale.

RED/Agipro