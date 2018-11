Derby più indecifrabile che mai tra Genoa e Sampdoria. Da quotisti e scommettitori arrivano previsioni più equilibrate che mai sul rebus della tredicesima giornata di Serie A, in programma domenica sera: da una parte i rossoblù, con Juric alla prova del nove dopo sei turni senza successi, dall’altra i blucerchiati, che pure non vincono da inizio ottobre. Il fattore casa premia leggermente il Genoa sul tabellone 888sport.it, dove l’«1» la spunta a 2,60; la Samp, che non ha mai perso negli ultimi quattro derby, insegue a 2,85, mentre il pareggio è in quota a 3,30. Equilibratissime anche le scelte di chi è andato al banco: anche in questo caso, riferisce Agipronews, l’«1» è leggermente avanti con il 36% delle preferenze; Giampaolo e i suoi hanno conquistato il 34%, la «X» si è fermata al 30%. I tre incroci più recenti si sono chiusi tutti in Under e No Goal, stavolta dati rispettivamente a 1,85 e 2,10. Sul tabellone del risultato esatto è invece avanti l’1-1, a 6,25.