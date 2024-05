Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dopo aver sorpreso l'Inter campione d'Italia per la seconda volta in stagione, ilfa visita algià salvo per ottenere altri punti utili a uscire dalla zona retrocessione. Il quartultimo posto occupato dal Frosinone e dall'Empoli dista tre punti. Il Ferraris invece saluta un Genoa ampiamente salvo sulle ali di, che ha recuperato dall'influenza. Ballardini, ex di turno, si affida invece ache nelle ultime settimane ha ritrovato smalto.

: Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. A. Gilardino.: Consigli; Erlic, Kumbulla, Ferrari; Toljan, Obiang, Henrique, Thorstvedt, Doig; Pinamonti, Laurienté. All. D. Ballardini.