Genoa-Torino LIVE dalle 15. Le formazioni: Sanabria-Vlasic dal 1', la scelta su Retegui

La 20ª giornata di Serie A si apre con la sfida del Marassi delle 15 tra Genoa e Torino. I liguri allenati da Alberto Gilardino vogliono proseguire l’ottima scia di risultati (6 punti nelle ultime 4, di cui 2 pareggi contro Inter e Juventus) per allontanare sempre più la zona retrocessione. Di contro, i granata di Juric cercano l’assalto alla zona europea dopo la convincente vittoria contro il Napoli.



GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Messias, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino



TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric.