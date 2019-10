È ormai al capolinea l’avventura di Giampaolo sulla panchina del Milan. L’ex tecnico della Sampdoria non ha convinto la nuova dirigenza rossonera e il secondo esonero della Serie A è vicino. Altri tecnici sono però a rischio e, si legge in una nota, spicca il nome di Corini del Brescia, il cui esonero prima di Natale è proposto a 2,00 volte la posta. Panchina instabile anche per Semplici della Spal, che battendo il Parma ha ritrovato il successo dopo tre sconfitte consecutive, ma la situazione resta a rischio visto che l’esonero vale 2,25. Sotto esame anche Tudor e Juric (a 2,50), mentre Montella è proposto a 3,50. Quota identica per Inzaghi e Fonseca (5,50).