La Figc e il comitato tecnico-scientifico del governo si incontreranno nella giornata di giovedì per parlare e trattare i punti salienti del protocollo per la ripresa della Serie A. Se fino ad ora i club hanno potuto riattivare i centri sportivi soltanto per gli allenamenti individuali l'incontro servirà a delineare le linee guida per la ripresa di quelli che saranno gli allenamenti collettivi. Lo riporta l'Ansa.