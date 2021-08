Il Milan di Stefano Pioli debutta in campionato contro la Sampdoria e tutti gli occhi sono sul nuovo arrivato, Olivier Giroud, acquistato dal Chelsea per far compiere ai rossoneri il definitivo salto di qualità per lottare ad armi pari con Juventus, Inter e Napoli per lo scudetto. Quella del francese sarà la prima in campionato con la maglia del Diavolo e i betting analyst sono convinti che Giroud possa bagnare l’esordio con un gol tanto che una sua rete vale 1,95 volte la posta. Una quota piuttosto abbordabile, segno della fiducia dei bookmakers nei confronti dell’attaccante che nel precampionato ha timbrato il cartellino in diverse occasioni. Meno probabile, invece, la doppietta, in quota a 6 mentre la prima marcatura del match ad opera del francese vale 3,25 la posta.