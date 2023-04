b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

c) ALLENATORI

ESPULSI

AMMONITI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

d) DIRIGENTI

ESPULSI

e) PREPARATORI ATLETICI

ESPULSI

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni dopo la: multe per(5mila euro) e(2mila euro), sonoin vista del prossimo turno tra cui(Bologna, salta il Milan),(Juventus) e(Napoli).Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’11 aprile 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato all'indirizzo di un Assistente, alcuni oggetti di varia natura, senza colpirlo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, al 39° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).Maxime Fabien (Sassuolo)SAVIC Vanja (Torino)Oluwafikayomi O (Milan)BELLO Juan Guillermo (Juventus)Valentin (Lecce)Davide (Atalanta)COSTA Martin Adrian (Empoli): per avere, al 43° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale.Vincenzo (Fiorentina)Dejan (Sampdoria): per avere, al termine del primo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Quarto Ufficiale un'espressione irrispettosa.: per avere, al 38° del primo tempo, rivolto al Quarto Ufficiale un gesto irrispettoso, a seguito di una decisione tecnica.