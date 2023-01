Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 18esima giornata di Serie A.CORDEIRO DOS SANTOS Domilson (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.KOOPMEINERS Teun (Atalanta): per comportamento scorretto nei con-fronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).MARIN Razvan Gabriel (Empoli): per comportamento scorretto nei con-fronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).NIKOLAOU Dimitrios (Spezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti della tifoseria av-versaria.Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e due fumoge-ni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 10° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bicchieri di plastica semi pieni ed una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SASSUOLO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglia di plastica, senza conseguenze; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.CERRA Giovanni (Roma): per avere, al termine del primo tempo, nel tun-nel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo irrispettoso una deci-sione arbitrale.SASSO Vincenzo (Sampdoria): per avere, al termine della gara, sul terre-no di gioco, contestato platealmente l'operato arbitrale.