Il Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisioni dopo le partite della 35esima giornata disputate ieri, Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan:



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BOURABIA Mehdi (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BENNACER Ismael (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).



HERNANDEZ Theo Bernard (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).





ALLENATORI



ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE (SECONDA SANZIONE)



GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per avere, al 35° del primo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, contestato con veemenza la decisione del Direttore di gara.