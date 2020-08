AMRABAT Sofyan (Hellas Verona): per avere, al 48° del secondo tempo, tentato di colpire un avversario con il braccio, e per esserevenuto, successivamente, a contatto con il medesimo avversario appoggiando la fronte sulla fronte del suddetto.CASSATA Francesco (Genoa): per avere, al 48° del secondo tempo, tentato di colpire un avversario con il braccio, e per essere venuto, successivamente, a contatto con il medesimo avversario appoggiando la fronte sulla fronte del suddetto.ASKILDSEN Kristoffer (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.ROMERO Cristian (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.DE VRIJ Stefan (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).DJIMSITI Berat (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).KURTIC Jasmin (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).MASIELLO Andrea (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).MEDEL SOTO Gary Alexis (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).PELUSO Federico (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).JURIC Ivan (Hellas Verona): per avere, al 17° del secondo tempo, contestato con veemenza l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.